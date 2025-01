Ascolti tv, Nek e Guaccero calano ma vincono la serata. Boom per Quarto Grado

Marco Zonetti 25 gennaio 2025 a

Gli ascolti di ieri, venerdì 24 gennaio 2025, hanno visto, in prima serata, la terza puntata di Dalla strada al palco, promosso a partire da questa stagione su Rai1 e condotto da Nek e Bianca Guaccero, conquistare una media di 2.696.000 spettatori pari al 18.3% di share, in netto calo rispetto a sette giorni fa ma vincendo comunque la serata. Su Canale5 la semifinale di Io Canto Senior con Gerry Scotti sigla invece una media di 1.964.000 individui all'ascolto pari al 14.1%, in crescita rispetto alla settimana scorsa.

Su Rai2, il film Sul più bello con Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio ed Eleonora Gaggero raggiunge il 2.8% di share pari a una media di 503.000 spettatori.

Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha siglato una media di 544.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.263.000 spettatori pari al 9.2%.

Su Italia1, il film d'azione francese Transporter 3 con Jason Statham ha ottenuto l'8.8% di share pari a 1.520.000 teste, terzo programma più visto in prime time.

Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 7.0% pari a una media di 978.000 spettatori.

Su Tv8 Cucine da incubo Italia con Antonino Cannavacciuolo ha coinvolto il 3.0% della platea pari a 470.000 individui all'ascolto, e sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 557.000 teste con il 3.1% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 29.8% con 6.002.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha conquistato il 13.7% con 2.763.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.8% pari a 1.581.000 irriducibili.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 23.5% con 4.557.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.3% pari a 471.000.

Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 7.1% pari a 1.404.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.2% pari a 1.027.000 nella prima parte e il 4.7% con 964.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Giovanni Floris raggiunge l'8.6% con 1.719.000 telespettatori.