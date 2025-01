Meteo, l'allerta di Paolo Sottocorona: "Dove pioverà per tre giorni"

17 gennaio 2025 a

Come prevedevano i modelli di sviluppo, in queste ore il maltempo si sta concentrando soprattutto sulle zone meridionali della Penisola. L'area più colpita è la Sardegna che vedrà piogge intense per almeno i prossimi tre giorni.

Il ciclone si rafforza nel weekend: "Piogge battenti e nevicate". Ecco dove

"Ci sono molte nuvole sulle zone del sud che è una zona di maltempo che si sta intensificando. Ma nord e centro non hanno nuvole significative. Sabato 18 qualche precipitazione non troppo intensa raggiungerà le zone centrali ed Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte. Domenica 19 si attenuerà gran parte del maltempo al sud. Per la Sardegna, invece, maltempo e precipitazioni intense dureranno tre giorni".