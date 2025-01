Meteo, Sottocorona avverte: "Maltempo fortissimo". Mazzata sul weekend, ecco dove

16 gennaio 2025 a

La nuvolosità vista al Centro e al Sud ha raggiunto anche il Nord, spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo per La7 di giovedì 16 gennaio. In diverse zone si registra un "leggero aumento delle temperature minime che col cielo sereno si mantengono sempre più basse", spiega l'esperto a Omnibus, "al momento precipitazioni ce ne sono ma sono molto deboli". In particolare, si registrano precipitazioni deboli sull'Appennino da Nord al Centro, "e poi cominciano a vedersi delle precipitazioni sulle zone tirreniche". In realtà, "a interessare sono soprattutto le isole maggiori", con fenomeni intensi nella zona tra Sicilia e Calabria.

Venerdì 17 gennaio sulle isole maggiori "ci sono fenomeni molto intensi e un peggioramento molto marcato - avverte Sottocorona - Questa volta la bassa pressione che si forma non è sullo Ionio ma è sul canale di Sardegna e ne risente sicuramente anche la Calabria, molto meno il resto del Sud peninsulare e il Centro". Sabato 18 gennaio insiste questo maltempo sulle Isole maggiori e si estende a Calabria, Basilicata, Campania, ma anche a Molise e parte dell'Abruzzo. Parliamo di "48 ore di precipitazioni molto forti", soprattutto in Sardegna.