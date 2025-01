Meteo, il ciclone si rafforza nel weekend: "Piogge battenti e nevicate". Ecco dove

16 gennaio 2025 a

Il tempo non promette niente di buono. Nel weekend il maltempo tornerà a colpire diverse regioni d'Italia. "Tutta colpa dell'approfondimento di un ciclone mediterraneo destinato a provocare diffuse precipitazioni, in realtà già dalla giornata di venerdì 17 gennaio. Gli effetti di questo vortice li sentiremo per tutto il fine settimana in quanto esso trarrà continuamente energia transitando sulle acque miti dei nostri mari, ma anche dagli intensi e umidi venti sciroccali", hanno scritto gli esperti de ilmeteo.it . Stando agli ultimi aggiornamenti, nel corso di sabato 18 gennaio "il ciclone punterà direttamente Sicilia e Sardegna, poi anche Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Lazio e Abruzzo, provocando piogge battenti e nevicate sulle zone interne".

Giuliacci: "Nubifragi e rischio alluvioni", dove colpisce il vortice

Non saranno meno preoccupanti i "venti di burrasca", che accompagneranno le precipitazioni con raffiche "ad oltre 70-80 km/h specie sui settori ionici, del Canale d'Otranto e del basso Tirreno". Ma non è tutto. Come scrivono i meteorologi, entro la serata "qualche pioggia arriverà fin su Marche e Romagna, mentre il tempo sarà più stabile al Nord, con temperature ancora piuttosto basse al primo mattino sulle regioni settentrionali". Ciclone, quello in azione, che rimarrà attivo anche domenica 19 gennaio, quando il maltempo colpirà anche Calabria e Puglia. Il Nord "rimarrà più ai margini, anche se nella seconda parte di domenica non escludiamo la possibilità di qualche fenomeno (nevoso fino a bassa quota) su Piemonte e Valle d'Aosta", ha aggiunto.