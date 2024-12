Oroscopo 2025 di Simon and the Stars, le previsioni per tutti i segni

27 dicembre 2024 a

Con l'arrivo del nuovo anno si accende l'attenzione per l'oroscopo 2025. Quali saranno i segni fortunati per amore e lavoro? A presentare le sue previsioni astrologiche è Simon and the Stars che ha dato alle stampe il suo Oroscopo 2025. Ritorno alle previsioni scritte per Rizzoli. Ecco una sintesi dei punti salienti del 2025 per tutti i segni dello Zodiaco.

ARIETE: Il 2025 sarà un anno di grandi opportunità lavorative. Potreste ottenere promozioni o avanzamenti di carriera, ma anche intraprendere percorsi di indipendenza professionale, come avviare una vostra attività. In ambito sentimentale, si prospettano passi importanti, tra cui la convivenza, l’acquisto di una casa o la decisione di allargare la famiglia.

TORO: Sarà l’anno del riscatto e della rinascita. Tuttavia, i primi mesi saranno dedicati alla preparazione. Da giugno in avanti, grazie al favore di Giove, si apriranno nuove possibilità: idee innovative, incontri significativi e opportunità professionali. Potreste reinventarvi sul lavoro e vivere l’emozione di un nuovo amore.

GEMELLI: Finalmente troverete il vostro equilibrio. Il ritorno del favore di Saturno alleggerirà quel senso di responsabilità che vi ha richiesto tanto impegno negli ultimi anni. L’unico consiglio è di concentrarvi su progetti che davvero vi rispecchiano, evitando di disperdere energie in iniziative poco strutturate.

CANCRO: Il 2025 sarà un anno di svolte decisive. Dopo un periodo difficile in cui avete subito limitazioni in amore o sul lavoro, arriverà la forza per liberarvi da ciò che non vi soddisfa più. A giugno, l’ingresso di Giove porterà nuove possibilità e un’apertura verso grandi cambiamenti.

LEONE: Ritornerete a splendere, pieni di energia e determinazione. Dopo anni in cui vi siete sentiti intrappolati in situazioni che non vi rappresentavano, troverete finalmente la spinta per cambiare. Sarete pronti a rilanciare progetti lasciati in sospeso sia in ambito lavorativo che sentimentale.

VERGINE: Il 2025 sarà l’anno del risveglio e della passione. Direte addio al rigore che vi ha trattenuto in passato, riscoprendo la gioia di esprimervi liberamente. La vostra vitalità si rifletterà in ogni ambito, anche in amore, con incontri emozionanti e la possibilità di riaccendere vecchi sentimenti.

BILANCIA: Il 2025 segnerà un importante momento di svolta per voi. Sarete pronti a riprendere il controllo della vostra vita, affermando con decisione le vostre scelte. Supererete le incertezze che vi hanno trattenuto in passato, concentrandovi su ciò che desiderate davvero e imboccando il percorso che sentite più autentico.

SCORPIONE: La prima parte dell’anno sarà dedicata all’introspezione, consentendovi di esplorare i vostri sentimenti più profondi e preparare un cambiamento significativo. A partire da giugno, vi attende un periodo di avventure e nuove scoperte, che potrebbero includere anche un trasferimento o un viaggio. Le novità in arrivo vi spingeranno verso nuovi orizzonti, sia simbolici che concreti.

SAGITTARIO: Il 2025 sarà un anno pieno di opportunità e successi. Finalmente otterrete ciò che meritate e che vi è mancato in passato. Se state cercando una nuova abitazione, troverete quella perfetta; se desiderate un cambiamento di vita, sarà l’anno giusto per concretizzarlo. Le soluzioni per problemi familiari, economici e lavorativi inizieranno a delinearsi già in primavera.

CAPRICORNO: Sarà un anno ricco di scelte e opportunità. Avrete la possibilità di decidere liberamente il vostro percorso, sia grazie a decisioni autonome sia per l’influenza di eventi esterni. In ogni caso, potrete riflettere senza pressioni e scegliere con serenità il cammino più adatto a voi.

ACQUARIO: Il 2025 sarà un anno di rinascita interiore. Ritroverete il vostro potere personale, spesso messo in secondo piano per compiacere gli altri. Questa rinnovata sicurezza vi renderà più forti e carismatici, soprattutto nella prima metà dell’anno, grazie all’influenza positiva di Giove. Da luglio a ottobre vi aspetta una vera rivoluzione, con tante opportunità sorprendenti che miglioreranno la vostra vita.

PESCI: Il nuovo anno sarà per voi un periodo di rinnovamento e poesia. Le sensazioni di malinconia e pesantezza vi accompagneranno solo nei primi mesi, ma da primavera tutto cambierà. L’uscita di Saturno e il favore di Giove daranno il via a una fase di crescita e realizzazione. Ritornerete a sognare e a costruire un futuro in linea con i vostri desideri più profondi.