Oroscopo 2025 di Paolo Fox, i segni fortunati: ecco tutte le previsioni

L'anno nuovo è alle porte e si riaccende la passione di tanti italiani per l'oroscopo. Cosa prevedono le stelle per i vari segni zodiacali? L'Oroscopo 2025 di Paolo Fox è già in libreria (Cairo editorie) e propone le previsioni dell'astrologo tra i più amati, anche per le partecipazioni in tv a I fatti vostri su Rai 2. Ebbene, quali sono i segni fortunati del 2025 per amore, denaro e salute? Ecco una sintesi per ogni segno dello Zodiaco.

Ariete. C'è Giove al fianco ei nati di questo segno. La prima parte dell'anno sarà migliore rispetto alla seconda, ed eventuali i problemi legali e finanziari meglio affrontarli tra gennaio e maggio. Nel 2025 buon movimento nel lavoro, incontri piacevoli e iniziative interessanti

Toro. Lasciarsi alle spalle i pesi accumulati nel tempo: il 2025 si preannuncia un anno di grandi successi. Saranno necessarie decisioni forti e determinate, orientate al miglioramento del benessere personale. Con una buona dose di grinta e Marte attivo fino ad aprile, potranno anche risolversi questioni legali in sospeso.

Gemelli. Con il supporto di Giove nella prima parte dell’anno, ecco un rinnovato slancio di ottimismo. Il nuovo anno offre una nuova energia, soprattutto nel lavoro e nei rapporti con gli altri. Tuttavia, Saturno dissonante avverte che non tutto sarà come prima: sarà importante riflettere con attenzione sulle proprie priorità e concentrarsi su ciò che veramente conta.

Cancro. In base all'Oroscopo 2025 di Paolo Fox, l'anno nuovo si preannuncia di grandi soddisfazioni per i Cancro, con risultati significativi. I primi cinque mesi saranno cruciali, in attesa dell’ingresso di Giove nel segno. Sarà importante allontanare chi porta negatività, come persone poco sincere in amore o nell’amicizia.

Leone. Il 2025 sarà un anno particolarmente interessante e produttivo e apre un triennio di grande crescita, che andrà fino al 2027, segnato da un incremento della forza e delle opportunità. Chi lavora in azienda troverà occasioni da cogliere, mentre chi è coinvolto in competizioni avrà buone possibilità di vincere. Non sarà difficile, secondo Paolo Fox, per i Leone far valere le proprie idee e ottenere i risultati desiderati.

Vergine. Il 2025 sarà all'insegna dell'affermazione graduale dopo un 2024 vissuto come anno di transizione. I nati in Vergine hanno la capacità di trovare sempre una soluzione a qualsiasi tipo di situazione, e nel 2025, giorno dopo giorno, potranno fare le scelte più giuste per loro stessi.

Bilancia. Sarà un anno molto dinamico all'insegna dell'energia e della voglia di fare. I Bilancia conquisteranno molte persone lungo il cammino. Tuttavia, Paolo Fox avverte che a marzo e maggio, con Venere opposto, potrebbero esserci dei piccoli scontri o tensioni residue.

Scorpione. In arrivo mesi molto positivi per i nati in questo segno in virtù del ritorno favorevole di Giove, l'allontanamento dell'influenza negativa di Urano e il supporto di Saturno. Importanti traguardi professionali da raggiungere. Tuttavia, per gli Scorpione sarà fondamentale dedicarsi al proprio miglioramento personale. Dall'estate in poi, la gestione delle situazioni sarà molto più semplice e gratificante.

Sagittario. Il 2025 inizierà con alcune difficoltà a causa dell'opposizione di Giove ma ci saranno anche dei momenti positivi, grazie alla presenza di Venere favorevole in marzo e maggio, che aiuterà a sbloccare alcune situazioni. Insomma, nonostante le difficoltà iniziali, con determinazione e pazienza arriveranno i miglioramenti.

Capricorno. Il 2025 sarà un anno in cui il Capricorno potrà proseguire con successo i progetti avviati nel 2024, consolidando i progressi fatti. Governato da Saturno, il segno del Capricorno si troverà a confrontarsi con situazioni in cui potrebbe scontrarsi con chi non condivide il suo stesso impegno. Alcuni mesi dell'anno potrebbero portare frizioni.

Acquario. Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto questo segno. Già alla fine del 2024, gli Acquario avranno avuto modo di sperimentare nuove opportunità, e nel 2025 saranno protagonisti in diversi ambiti. L'influsso di Urano, attivo da luglio a novembre, porterà con sé piccole e grandi trasformazioni.

Pesci. L'anno inizia con piccoli vuoti da colmare mentre i single vivranno passioni nella seconda metà dell'anno. Nettuno assisterà i nati sotto il segno dei Pesci fino a marzo.