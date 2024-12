Oroscopo 2025, fortuna in amore? Ecco la classifica dei segni più hot dell'anno

26 dicembre 2024 a

L'anno nuovo è alle porte e tanti italiani consultano, per gioco e per curiosità, l'oroscopo 2025. Lavoro, salute, fortuna... Ma tra gli aspetti che più attirano l'attenzione degli appassionati di astrologia c'è senza dubbio l'amore nella sua declinazione più fisica. Una classifica dei segni più hot del 2025 è quella proposta da Fanpage che stila la graduatoria più bollente dello Zodiaco. Si parte dai segni meno fortunati. Il fanalino di coda, dispiace per i nati in questo segno, è il Capricorno. Marte sarà in opposizione almeno per i primi mesi dell'anno, minando la fisicità e l'appeal fisico. Segue la Bilancia, anche qui per i cattivi auspici di Marte ma pure di Venere e Giove. In sintesi, le relazioni saranno caratterizzate da "battibecchi feroci" anziché duetti d'amore.

Poi c'è l'Ariete. Per tutta la prima parte dell'anno il contatto fisico non sarà al centro dei pensieri dei nati in questo segno. Al nono posto c'è il Sagittario, anche questo segno vedrà il sesso non in cima agli interessi nel 2025. Segue la Vergine, che dovrà fronteggiare la difficoltà a lasciarsi andare.

Avvicinandoci alla vetta della classifica, migliorano le prospettive. L'Acquario vivrà con disinvoltura e disinibizione la sua sfera erotica. Il focoso Leone non sarà coadiuvato da transiti dei pianeti particolarmente positivi in questo ambito, ma riuscirà comunque a godere dei piaceri di coppia. Poi c'è il Toro, che avrà Marte, Giove e Nettuno dalla sua. Al quarto posto i Gemelli: i nati sotto questo segno soprattutto nella prima metà dell'anno che verrà avranno belle soddisfazioni.

Ecco, infine, i primi tre segni dell'oroscopo hot 2025. Il terzo è lo Scorpione: la sosta di Marte nei primi mesi dell'anno sarà a suo favore, così come Giove in trigono nella seconda parte del 2025. Insomma, una configurazione che fa ben sperare. Al secondo posto i Pesci che vivranno un anno di leggerezza grazie a Marte, Giove e Nettuno. In testa alla classifica, dunque, ci sono i nati nel segno del Cancro che vivranno un 2025 audace e avventuroso, almeno sotto le coperte.