Meteo: maltempo sull'Italia. Giuliacci: "Dove arriva la neve"

Le prossime ore saranno caratterizzate da un forte maltempo che interesserà tutta la Penisola e che porterà forte pioggia, neve, vento e un abbassamento delle temperature. Ce ne parla il colonnello Mario Giuliacci sul sito www.meteogiuliacci.it . Il maltempo risparmierà soltanto le zone del nordovest dove prevarranno le schiarite.

Ma in arrivo non ci sarà soltanto pioggia ma anche neve. "La neve imbiancherà l'Appennino Emiliano al di sopra dei 500-600 metri e l'Appennino Centrale oltre i 600-1000 metri - ha scritto Giuliacci - sebbene a quote leggermente più alte, in generale oltre 1000-1400 metri, fiocchi di neve sono attesi anche sull'Appennino Meridionale e sui rilievi della Sicilia".