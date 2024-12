Meteo Giuliacci, "neve a bassa quota": due irruzioni artiche gelano il Natale

18 dicembre 2024 a

Andiamo verso il weekend prenatalizio: che meteo ci aspetta? Gli esperti di MeteoGiuliacci indicano "due irruzioni fredde" in arrivo sulla Penisola. "Nella giornata di venerdì 20 dicembre una corrente d’aria molto fredda in discesa dal Nord Europa, porterà alla formazione di una vasta area depressionaria sui nostri mari in grado di provocare precipitazioni intense e neve a bassa quota"; si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. In questo contesto è attesa la neve "su Marche, Abruzzo, Molise e sulle zone interne di Lazio e Campania a partire dai 600-700 metri di quota".

Il peggioramento del tempo continuerà anche sabato 21 dicembre, "specialmente al Sud", mentre le temperature si abbasseranno in tutta Italia fino a domenica 22 dicembre. Ma dal pomeriggio ecco "una seconda ondata di freddo gelido proveniente dal Nord Europa" che porterà nevicate sulle Alpi occidentali, tra Valle d’Aosta e Piemonte, e maltempo in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Neve che potrebbe vedersi anche a quote basse.