Meteo, “cambiamento marcato del tempo”. Sottocorona fissa la data clou verso Natale

Una situazione di calma dal maltempo, ma reggerà fino a Natale? Sembra proprio di no a sentire le previsioni meteo di Paolo Sottocorona su La7: “Diamo uno sguardo largo sulla situazione sull'Europa e sul vicino Atlantico, perché lì ci sono delle perturbazioni piuttosto consistenti. Questa è aria molto fredda non ci riguarda non scenderà direttamente sull’Italia, a questa distanza sappiamo che in 48 ore ce la fanno le perturbazioni se vogliono arrivare sull’Italia, vedremo cosa succede. Nel frattempo qualche nuvola, ancora delle nebbie sulla pianura padana e poi schiarite verso sud”.

Il meteorologo fornisce poi nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La nostra previsione per la giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre, qualche nuvola al nord c’è e ci resterà anche qualche nebbia, ma su Liguria di Levante e Alta Toscana cominciano ad affacciarsi delle piogge moderate, appena moderate. Le altre eventuali, fra Toscana, Umbria, in parte anche sul basso Tirreno, sono piogge debolissime, quindi arrivano queste nuvole, si copre un po' il cielo, un po' grigio, ma piogge forti non ce ne sono. Domani, giovedì 19 dicembre, c'è un cambio, perché domani su gran parte del nord ci sono piogge moderate, forti sulla Liguria di Levante e poi sull'Alta Toscana, sull'Appennino tosco-emiliano, forti fenomeni sulle zone Alpine, sulle Alpi diciamo francesi e svizzere, poi delle piogge sempre piuttosto deboli, ma un po' più estesa, cioè è un tempo che sta cambiando, anche al centro e in parte al sud. E cambierà ulteriormente nella giornata di venerdì 20 dicembre in maniera molto marcata. Quella bassa pressione che domani si forma al nord, dopodomani si sposta al sud, con degli effetti. Le zone di nord ovest, parte anche del Trentino hanno poche nuvole, sul resto del nord le piogge ci sono, sono forti sulle coste del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, l’Appennino, la parte adriatica quella orientale, perché i venti a quel punto arriveranno da est, e poi il basso Tirreno, la Sicilia, insomma maltempo molto forte, con precipitazioni particolarmente abbondanti bene”.

Sottocorona termina il suo appuntamento quotidiano spostando lo sguardo sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche recupero anche sulle zone del nord, dove i valori sono piuttosto bassi, e soprattutto un poco sulle zone tirreniche. Ma parliamo di piccole differenze rispetto a ieri. Vediamo le differenze con la giornata di domani. Diminuzione al nord, sia in zona Alpina sia in pianura, e anche al sud, dove erano un poco più alte, tendono a scendere. Qualche aumento soltanto in Sardegna, probabilmente per i venti meridionali”.