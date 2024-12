Meteo, irrompe la perturbazione. Sottocorona: piogge particolarmente abbondanti. Ma dura poco

19 dicembre 2024 a

L’aggiornamento sulle previsioni meteo dei prossimi giorni è fornito dall’esperto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo consueto appuntamento che precede il dibattito di Omnibus: “C’è una perturbazione molto vistosa che parte dal mare del Nord, attraversa tutta l’Europa e arriva sulla penisola iberica, una perturbazione di tipo invernale classico. Poi dietro sull'Atlantico scende dell'aria molto fredda, ma questo per il momento non ci interessa. Sull’Italia ci sono queste nuvole più basse, sono presenti su molte zone, non danno piogge al momento però le nuvole già ci sono, a segnare un cambiamento di passo, di tempo”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, evidenzia che al nord arriveranno piogge almeno moderate, soprattutto sulla parte centro-orientale, qualche rinforzo delle precipitazioni fra Alta Toscana e Liguria di Levante, poi invece piogge deboli sul resto del centro e al sud, però tempo che diventa decisamente più grigio. In questa situazione oggi il centro della bassa pressione si trova proprio fra nord e centro. Domani, venerdì 20 dicembre, entra la perturbazione in forze. Il centro della bassa pressione si sposta al sud, sullo Ionio, già qualche schiarita sulle zone di nord ovest, anche in parte sul Trentino, però insomma ci vuole qualche ora, mentre invece per il resto del Paese, centro e sud, è una giornata di maltempo molto intenso come l'Appennino settentrionale, l’Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo e poi si passa sul versante tirrenico, Lazio, Campania, Calabria. Insomma di fenomeni intensi ce ne sono molti e quindi attenzione nelle zone dove appunto ci sono precipitazioni particolarmente abbondanti. Il tutto è abbastanza rapido perché nella giornata di sabato 21 dicembre non resta più nulla al nord e su gran parte del centro, solo qualche fenomeno sul versante Adriatico, poi al sud versante ionico, ma vedete sono zone molto piccole, sono isolate quindi anche il miglioramento o comunque l'attenuazione dei fenomeni sarà piuttosto rapida”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature: “Ieri cielo sereno e temperature di 2 gradi, oggi cielo velato o coperto e temperature di 6/7/8 gradi, quindi gli sbalzi sono molto forti e anche nelle minime ci saranno nei prossimi giorni. Nel fine settimana i venti diventeranno molto forti un po' ovunque. Le massime previste per la giornata di oggi sono ancora piuttosto basse al nord, addirittura c’è qualche diminuzione. Al centro e al sud si attestano sui valori dei giorni scorsi, quindi minimi più alte, ma massime forse un poco più basse. Tendenza delle temperature massime per domani è forse di qualche leggero aumento proprio all'estremità dell’Italia, sennò diminuzioni, anche di 5-6 gradi in meno da un giorno all’altro. Le diminuzioni sono un po' ovunque. In pianura padana ci sono meno meno precipitazioni e quindi addirittura qualche leggerissimo aumento”.