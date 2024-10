Meteo, allerta rossa: i fiumi fanno paura in Emilia-Romagna. Le regioni a rischio

19 ottobre 2024 a

Il maltempo preoccupa ancora una volta l’Emilia-Romagna dove oggi è un vigore un’allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall’alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell’area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese dove sotto osservazione ci sono i fiumi Secchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio.

A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed è stata disposta l’evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella. «Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Il passaggio della piena nel nostro territorio, infatti, è atteso nella prima serata. Gli esperti meteorologi sottolineano che il fenomeno di oggi sarà rapido e impulsivo. In altre parole, attendiamo precipitazioni forti e picchi significativi, ma di breve durata», conclude.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Allerta arancione sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Diverse le situazioni di disagio in varie regioni, in particolare segnalati interventi in Sicilia, Calabria e Toscana.