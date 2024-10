Meteo, "al centro della bassa pressione". Sottocorona: quanto dura il maltempo

19 ottobre 2024 a

Come annunciato quella di sabato 19 ottobre è una giornata caratterizzata dal maltempo in tutta Italia. Quali sono le regioni più coinvolte e quanto durerà? A rispondere a queste domande, nelle consuete previsioni meteo per La7, è Paolo Sottocorona secondo cui si vede una "tendenza all'attenuazione del maltempo sul settore più occidentale", ma la mappa riporta tantissime zone in rosso, ossia caratterizzate da forti precipitazioni. "Fenomeni piuttosto intensi, che prendono parte dell'Emilia, parte del Veneto, marginalmente Lombardia e Trentino Alto Adige, ma il colore rosso più forte è sulle coste della Romagna e delle Marche", spiega il meteorologo. Tuttavia il centro della bassa pressione "si è spostato sul basso Tirreno, quindi i fenomeni intensi prendono Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, cioè tutto il sud".

Domenica 20 ottobre la situazione è destinata ad allentarsi, con un'attenuazione del maltempo in Sardegna, sul Medio Tirreno e il Nordest. Ma "resta questo asse da nord ovest verso l'Emilia Romagna, ancora con qualche fenomeno intenso", spiega l'esperto. Rovesci e temporali dunque sono attesi sempre sul basso Tirreno e lo Ionio, il centro della bassa pressione, dove cadranno "precipitazioni abbondantissime". Migliora lunedì 21 ottobre, quando il maltempo lascerà del tutto o quasi il nord e il centro, al sud invece resta la zona Ionica con fenomeni localmente intensi.