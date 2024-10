Meteo, ecco giornate decisamente critiche: il maltempo spaventa Sottocorona

17 ottobre 2024 a

Situazioni difficili su quasi tutta l’Italia visto il maltempo. A fare un quadro delle previsioni meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che dà prima una visione generale delle condizioni del nostro Paese: “La situazione di oggi vede una certa quantità di nuvole sull’Italia, al momento non particolarmente attive, mentre sono molto attive quelle vicine, perché da lì arriva la nuova ondata di maltempo. Ci sono ancora temporali fra Liguria e alta Toscana, qualcuno anche in Sardegna, temporali molto attivi nella zona dei Pirenei, sulla Francia, sulla Costa Azzurra, questi sono quelli che porteranno una nuova situazione di maltempo marcato”.

Quindi si passa alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Questo maltempo marcato si verificherà oggi, giovedì 17 ottobre, a partire dalle zone di nord ovest, quindi di nuovo la Liguria, la Toscana viene presa completamente e vedete che il flusso prende il nord ovest e poi tende a spostarsi verso est. Nel frattempo sul nord est piogge ma non intense, sul resto del centro e al sud qualche pioggia non troppo intensa. Ma questo maltempo entra così oggi e si estende nella giornata di domani, venerdì 18 ottobre, che sarà un'altra giornata decisamente critica, a prendere ancora tutto il nord, tutto il centro, non il sud ma anche le isole in realtà hanno qualche pioggia non troppo intensa. Poi nella giornata di sabato 19 ottobre comincia a allontanarsi, nel senso che il nord ovest migliora, medio versante tirrenico migliora, quindi tutto si sposta, ma ancora gran parte del nord e il versante Adriatico e questa volta anche centro, basso Lazio e tutto il sud, con fenomeni intensissimi. Anche molte zone del sud sappiamo che, come gran parte dell’Italia, hanno queste fragilità dal punto di vista geologico o idrogeologico e quindi è una situazione decisamente da allerta”.

Sottocorona infine si dedica a venti e temperature: “I venti previsti per la giornata di oggi sono ancora meridionali, le temperature poi lo denunciano. Cambieranno quando si sarà esaurita questa fase di maltempo e diventeranno settentrionali. Quindi con venti meridionali anche le massime di oggi specie al sud continuano a essere relativamente alte, relativamente 24-25 gradi, più basse al nord dove ovviamente ci sono i temporali, è evidente che lì non è da dove arriva l’aria, nord o sud, lì c'è aria decisamente più fredda. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è in leggero aumento al nord, ma ci sono diminuzioni forti sulla Francia e sulla Svizzera. In diminuzione al centro e questa volta piano piano cominciano a scendere anche al sud”.