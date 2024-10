Meteo, cambio immediato e addio maltempo. La previsione di Giuliacci per il weekend

10 ottobre 2024 a

Il secondo weekend di ottobre vedrà dei cambiamenti rispetto al meteo degli ultimi giorni, con stravolgimenti in tutto il Paese. A snocciolare le previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci: “Al Nord si esaurirà la fase di maltempo, con le nubi che già lasceranno spazio ad ampie schiarite, mentre le ultime piogge bagneranno l'estremo Nordest a inizio giornata. Sabato 12 ottobre è possibile il temporaneo ritorno di qualche piovasco in Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, ma nel complesso il fine settimana risulterà asciutto e a tratti soleggiato in gran parte del Nord. Anche nelle regioni centrali l'ultima parte della settimana porterà prevalenza di tempo bello, anche se le giornate saranno più fresche”.

Ma non è finita qui. Ecco quanto si legge su meteogiuliacci.it : “Al Sud il cambiamento riguarderà non tanto le condizioni del cielo, che risulterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, quanto piuttosto le temperature, quasi dappertutto in sensibile calo. Il caldo anomalo degli ultimi giorni lascerà così il posto a temperature decisamente più autunnali, in molte località al di sotto della norma”.