Uragano Milton, il meteorologo crolla in diretta tv: "È orribile". Il video

"Mi devo scusare. È orribile". Ha fatto il giro di social e media il video in cui il meterologo della NBC6 commentava le previsioni relative all'uragano Milton che poche ore dopo avrebbe travolto la Florida. Nell'intervista alla sua emittente, John Morales parla della potenza della tempesta e poi ha un momento di commozione, probabilmente per il pensiero degli effetti dell'uragano sulla vita delle persone. " un incredibile, incredibile, incredibile uragano", ha detto l'esperto meteo di origine portoricana che non ha nascosto l'emozione: "Mi devo scusare. È orribile", "fa davvero paura", ha poi detto il meteorologo del National Weather Service.

NBC6 Hurricane Specialist John Morales realized that Milton had become a Category 5 monster storm just before he went on air. He paused for a moment, visibly emotional, and his voice shook as he expressed his disbelief. https://t.co/rDeMGW5ihM pic.twitter.com/Q0JWkkJ2H2