Meteo, piogge pericolose e allerta sull'Italia. Giuliacci in ansia: gli effetti dell'uragano Kirk

09 ottobre 2024 a

a

a

L’uragano Kirk porterà degli effetti anche sull’Italia. A raccontarli nelle sue previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci: “La perturbazione nata dai resti di quello che era l'uragano Kirk sta per attraversare parte del nostro Paese, accompagnata da piogge che a tratti saranno anche di forte intensità. Questa volta però il maltempo non abbraccerà tutta l'Italia e si concentrerà solo su alcune regioni. Le prime avvisaglie si vedranno già nelle prossime ore, con la pioggia che tornerà a bagnare praticamente tutto il nordovest e le Alpi orientali. Ma è nel corso di giovedì 10 ottobre che, attraversano velocemente parte del nostro Paese, la perturbazione porterà le piogge più diffuse e abbondanti”. Dove si vedranno in particolare gli effetti? “Pioverà su quasi tutto il nord, dove verranno parzialmente risparmiate solo Emilia orientale e Romagna, e più giù acquazzoni e temporali sparsi renderanno utile l'ombrello anche Toscana, Umbria e Lazio. Poi alla fine di giovedì, con i resti di Kirk in rapido allontanamento, il tempo andrà incontro a un rapido miglioramento. Le piogge di giovedì però potrebbero risultare a tratti anche intense e quindi, purtroppo, pericolose”.

Perché gli uragani quest'anno sono così devastanti: chi è il responsabile

Sul sito meteogiuliacci.it si avvisa del possibile rischio nubifragi, con la Protezione Civile che ha diramato delle allerte meteo: “Sarà rossa per la Lombardia e arancione o gialla, per temporali forti, rischio idraulico o rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Umbria. Piogge di forte intensità o particolarmente abbondanti sembrano più probabili in Lombardia, Levante Ligure, Friuli, Venezia Giulia e Alta Toscana”. Le criticità dovute al brutto tempo sono dietro l’angolo e Giuliacci cerca di evidenziarlo per tutti.