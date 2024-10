Meteo Giuliacci, Italia "in balia di una goccia fredda": cosa ci aspetta

10 ottobre 2024 a

Il meteo dell'Italia "è in balia di una goccia fredda" e questo rende le previsioni e le tendenze particolarmente ostiche. Quali scenari ci aspettano da qui ai prossimi dieci giorni? Gli esperti del sito MeteoGiuliacci , che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, fanno sapere che siamo a una sorta di bivio.

Due le ipotesi. Se la goccia fredda, una "bolla" di aria fredda intrappolata in un'area di alta pressione, evolve verso est ci troveremmo alle prese con "un'ennesima lunga fase di pioggia incessanti per il Nord Italia nelle alte tirreniche", spiga Davide Santini. In questo caso Piemonte, Liguria, Lombardia e in parte il Triveneto "sarebbero letteralmente subissate di pioggia" a partire da martedì 15 ottobre e per diversi giorni. Se invece, e questo è il secondo caso, la bassa pressione rimane confinata a ovest, avremo "un generale aumento delle temperature su tutta Italia e solo qualche pioggia di passaggio tra Sardegna, Liguria e Piemonte". Per il resto, sole e 10 giorni di caldo fuori stagione al sud.