Meteo, quanto dura il freddo? Giuliacci: la data del cambio di passo

Il crollo termico ha colto di sorpresa gli italiani. Se il caldo sembrava destinato a dominare le previsioni ancora per lungo tempo, la seconda metà del mese di settembre si è contraddistinta per le abbondanti piogge e i valori fuori dalla norma. Lo ha confermato anche il colonnello Mario Giuliacci, che nel suo ultimo intervento ha descritto le giornate che stiamo vivendo "dal sapore decisamente autunnale". "È un freddo insolito destinato a durare a lungo o a breve dobbiamo attenderci il ritorno del caldo estivo?", ha chiesto l'esperto, riproponendo un comune interrogativo.

"L'estate è finita": Giuliacci non prende tempo. Dove pioverà di più

Come si legge su meteogiuliacci.it e stando alle proiezioni più aggiornate, il crollo delle temperature caratterizzerà il quadro meteorologico ancora per un po': "Fino a venerdì le temperature rimarranno in generale al di sotto della norma", ha anticipato il noto fisico dell'atmosfera. Poi, però, il cambio di passo. Nel corso del fine settimana, "la Penisola verrà interessata da un generale rialzo termico che riporterà quasi dappertutto le temperature su valori normali per il periodo", ha spiegato.

Autunno senza fine. Giuliacci: quando finirà il brutto tempo, occhio alle perturbazioni

Che vuol dire? Che cosa dobbiamo aspettarci? Giuliacci ha fatto chiarezza: "Non ci saranno grossi scossoni e le temperature continueranno a oscillare attorno ai valori tipici del periodo. Solo negli ultimi giorni del mese è atteso una leggera crescita delle temperature, che comunque si porteranno su valori solo leggermente oltre la norma: insomma". Esclusa la possibilità di una nuova ondata di caldo. "Neanche ha fine mese", ha chiosato Giuliacci.