Meteo, Giuliacci non prende tempo: "Estate finita". Dove pioverà di più

17 settembre 2024 a

a

a

Sogni infranti per chi sperava di scappare qualche giorno in vacanza nell'ultima decade di settembre. Ormai l'estate "la rivedremo il prossimo anno". Parola di Andrea Giuliacci, che oggi è tornato a diffondere le previsioni e a tracciare i contorni di un quadro meteorologico credibile per la fine del mese di settembre. L'esperto è stato chiaro e non ha creato false speranze: "Fatta eccezione per la possibilità di singole giornate con temperature più alte, non si prevede il ritorno del caldo estivo". Anzi, il consiglio è di tenere a portata di mano l'ombrello perché l'instabilità sarà la grande protagonista delle prossime giornate.

"Vortice ciclonico". Giuliacci: dove arriva la pioggia torrenziale

In particolar modo, tra oggi e giovedì, "sull’Italia insisterà un vortice di bassa pressione che porterà nuvole, e a tratti anche pioggia, praticamente su tutte le nostre regioni, con le piogge più abbondanti in Emilia e nelle regioni del versante tirrenico", ha anticipato all'AdnKronos Giuliacci di Meteo.it. "Il maltempo sarà anche accompagnato da temperature al di sotto della norma, con valori che in diverse località del Nord saranno addirittura tipici di metà ottobre", ha specificato.

Tre giorni di passione, Sottocorona: "Maltempo fortissimo". Le zone critiche

Non bisogna però credere che il maltempo continui ad avere la meglio sul sole con costanza. C'è, all'orizzonte, un miglioramento. "Venerdì la perturbazione si allontanerà e il tempo migliorerà, con più spazio al sole e meno piogge, per lo più concentrate sulle zone montuose della Penisola; anche le temperature risaliranno ma rimarranno comunque nel complesso inferiori alla norma, specie al Nord", ha concluso.