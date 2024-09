Meteo, autunno senza fine. Giuliacci: quando finirà il brutto tempo, occhio alle perturbazioni

17 settembre 2024 a

Per quanto durerà ancora questa fase di autunno? A rispondere alla domanda sulle previsioni del tempo è Mario Giuliacci. Il colonnello ed esperto meteo ha fornito un aggiornamento su questo settembre, tutt’altro che caldo, nel corso di un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci: “Almeno per altri 15 giorni, io credo almeno fino alla fine del mese. Parlando di temperature avremo ancora dei dati sotto la media per i prossimi 7 giorni, temperature nella media poi tra il 23 e il 30 settembre. Le uniche aree in cui potremo raggiungere localmente e non tutti i giorni i 27-28 gradi sono la Puglia e l’interno delle Isole maggiori. Per quanto riguarda invece le piogge avremo due interessanti fasi piovose, un vero autunno. Perché pioverà da martedì 17 settembre fino a venerdì 20 settembre su tutta l’Italia, piogge che saranno di forte intensità su Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, qui occhio ai nubifragi. Sui 10-20 millimetri sul resto d’Italia. Purtroppo sempre pochi sul Meridione e le Isole maggiori. Poi c’è una seconda fase tra il 23 e il 26 settembre, quando arriva un’altra perturbazione dalla Francia, che porterà piogge ovunque, tra i 20-30 millimetri. Anche per le regioni meridionali, sommando gli accumuli delle due perturbazioni, non dovrebbero essere poco significative le cose. Anche Puglie, Calabria e Sicilia – evidenzia Giuliacci - vedranno piogge apprezzabili, non dico abbondanti”.