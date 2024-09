Meteo, ottobre e novembre "ricchi di piogge e...": le prime tendenze

15 settembre 2024 a

Le giornate soleggiate e il tempo stabile sembrano già un lontano ricordo. Sebbene il fine settimana abbia regalato un quadro meteorologico meno deludente, da domani le piogge e i temporali riprenderanno ad avere la meglio. Ma che cosa dobbiamo aspettarci dall'autunno? Questo è l'interrogativo che più si pongono gli italiani. Dopo aver ribadito che, con troppo anticipo, non è possibile assicurare che le tendenze corrisponderanno alla realtà dei fatti, la squadra del sito ilmeteo.it ha assicurato che "dal punto di vista statistico e meteo climatico, le settimane tra Ottobre e Novembre" saranno "tra le più ricche di precipitazioni dell'intero anno".

Non solo, a questo si aggiunge un caldo "fuori stagione". Non mancheranno, quindi, sorprese. Infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti, "la nuova stagione sarà caratterizzata da temperature ben sopra la media, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori". Commentando una mappa con l'Europa "tutta colorata in arancione e rosso", gli esperti hanno parlato di temperature sopra la media termica. "Tutto questo calore in eccesso va a influenzare la circolazione atmosferica a grande scala e soprattutto la temperatura dei nostri mari. Attualmente si registrano valori fin verso i 27/28°C, ma le temperature potrebbero mantenersi intorno ai 26-27°C su buona parte dei bacini anche in avvio della stagione autunnale", hanno scritto.