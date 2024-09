Meteo, Giuliacci vede nero: "Tanta pioggia e nubifragi". Le regioni più a rischio

15 settembre 2024 a

La stabilità assaporata nel weekend non deve lasciar credere che la prossima settimana il tempo sarà soleggiato. Al contrario, bisogna prepararsi a giornate di pioggia e sbalzi di temperature. Quello di tenere a portata di mano l'ombrello potrebbe essere un buon consiglio per gran parte degli italiani. A confermare questo andamento meteorologico il noto fisico dell'atmosfera Mario Giuliacci. È in arrivo "nuovo maltempo sulla Penisola, mentre sembra da escludere il ritorno del caldo estivo", ha anticipato l'esperto, smontando così i piani a tutti coloro che avevano programmato gite fuori porta in questa seconda parte del mese di settembre.

