Meteo, le previsioni di Sottocorona: "Sta cambiando", ecco cosa ci aspetta

Ampie schiarite sull'Italia con il tempo che torna stabile, ma siamo in uno scenario meteo di cambiamento. A fornire le previsioni del tempo per domenica 15 settembre e per i prossimi giorni è Paolo Sottocorona, l'esperto di La7 intervenuto questa mattina a Omnibus. Ebbene, oggi al nord e al centro la situazione è "sostanzialmente stabile" con "ampie schiarite e qualche precipitazione che prende in parte l'Abruzzo, il Molise e il Gargano", dove localmente possono verificarsi gli eventi più intensi, "e la Sicilia settentrionale", spiega il meteorologo.

Lunedì 16 settembre invece "si presenta una situazione di instabilità" con "fenomeni distribuiti" sul territorio nazionale. Non siamo davanti a una perturbazione ma di aria instabile, spiega il meteorologo, che coinvolge parte del Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo e poi al sud Calabria e Sicilia. Insomma, "è sicuramente una situazione diversa, di un tempo che sta cambiando", commenta Sottocorona che per martedì 17 settembre afferma che la situazione di instabilità riguarderà soprattutto il sud. Al centro e al nord "nuvole e qualche debole pioggia, non è maltempo ma un tempo come minimo incerto".