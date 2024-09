Meteo, Giuliacci sbotta: "Caldo in arrivo? Non ci credete". Ecco cosa ci aspetta

15 settembre 2024 a

Il colonnello Mario Giuliacci ci tiene a smentire le notizie che non reputa vere. E così, per fare chiarezza, si riprende con il suo smartphone e aggiorna gli italiani sulle ultime previsioni meteo. Il sapore autunnale ha ormai caratterizzato gran parte delle nostre giornate: le temperature hanno ripreso a scendere e la pioggia punta a essere la grande protagonista dei prossimi mesi. C'è però qualcuno che spera ancora nel ritorno del caldo. "Leggo sui mass media che è in arrivo un'ondata di caldo fuori stagione", ha premesso l'esperto. Poi l'affondo: "Non ci credete. Entro la fine di settembre non ci sarà un'ondata di caldo", ha detto con nettezza di parole.

"Tanta pioggia e nubifragi". Giuliacci vede nero: le regioni più a rischio