Meteo, ecco l'intenso vortice depressionario. Giuliacci: crollo delle temperature, arriva la neve

Un importante scossone all’estate, con un anticipo di autunno che è già realtà. Il colonnello Mario Giuliacci non lascia molte speranze a chi sperava di godersi una prima metà di settembre ancora al caldo: “Nei prossimi giorni piomberemo in un vero e proprio anticipo di autunno. La perturbazione responsabile della svolta autunnale giungerà sull'Italia mercoledì 11 settembre, accompagnata dal ritorno della pioggia su gran parte del nord, e nei giorni successivi darà vita a un intenso vortice depressionario che, insistendo sulla nostra Penisola, giovedì 12 settembre porterà numerosi rovesci e temporali al centro-nord e Sardegna, venerdì 13 settembre in Emilia-Romagna e al centro-sud e sabato 14 settembre ancora al Sud. Quindi un'intensa fase di maltempo, accompagnata anche da molto vento, specie venerdì, e soprattutto da un brusco e generalizzato calo delle temperature e da nevicate a quote insolitamente basse”.

L’esperto meteo specifica bene – sul sito meteogiuliacci.it - da che cosa dipenderanno queste previsioni del tempo: “L'aria fredda al seguito della perturbazione causerà un primo brusco calo termico già giovedì al nord, per poi propagarsi venerdì anche al resto del Paese. Le temperature, in un paio di giorni, scenderanno di 4-8 gradi in gran parte d'Italia portandosi quasi dappertutto su valori tipici del mese di ottobre. Un primo assaggio di freddo che favorirà anche delle nevicate a quote insolitamente basse per la stagione. Giovedì – segnala ancora Giuliacci - infatti è probabile che sulle Alpi la neve si spinga fino ai 1500 metri di quota, regalandoci con un po' di anticipo la prima imbiancata di stagione”.