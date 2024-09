Meteo, l'aria fredda si prepara a spazzare l'Italia: arriva un clima “da novembre”

08 settembre 2024 a

a

a

Che tempo c’è da aspettarsi sull’Italia nei prossimi giorni? A descrivere la situazione è il sito 3bmeteo, che approfondisce ciò che succederà a seguito di un ingresso già avvenuto sul nostro Paese della saccatura atlantica, che ha già causato un forte peggioramento delle condizioni meteo. “Tra martedì e mercoledì un grosso ciclone si collocherà sulla Norvegia e risucchierà correnti piuttosto fredde per il periodo dalla Groenlandia verso l'Inghilterra dove sono attese condizioni quasi invernali. Queste masse d'aria con la complicità di un anticiclone atlantico più sviluppato in latitudine sprofonderanno verso l'Europa centro occidentale e tra giovedì e venerdì anche sul Mediterraneo”, segnalano gli esperti meteo.

"Purtroppo...": che inverno ci aspetta? Giuliacci: le prime tendenze

La conseguenza dell’arrivo dell’aria fredda è la creazione di una circolazione ciclonica a carattere locale e arriverà il maltempo. Ed ecco il resto dell’analisi: “Nella giornata di mercoledì 11 settembre si potrebbe vedere già l'arrivo dei primi forti temporali al nord. Sotto la lente comunque le giornate di giovedì e di venerdì per potenziale maltempo a carattere diffuso e forti venti ma anche la prima parte del weekend 14-15 potrebbe vedere ancora instabilità soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. A rischio sarà un po' tutta l’Italia”. Ma in particolare ci sarà una svolta sulle temperature: “L’autunno rincarerà la dose soprattutto sotto il profilo termico, attesa infatti una ulteriore diminuzione delle temperature che potrebbe portarci una ventata ottobrina o persino novembrina al nord con valori nettamente sotto media. C’è anche da aspettarsi l'arrivo della neve sulle Alpi a quote insolite per la prima metà di settembre”. Una vera svolta meteo dopo il grande caldo.