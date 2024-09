Meteo Giuliacci, che inverno ci aspetta? "Purtroppo...": le prime tendenze

07 settembre 2024 a

Abbiamo salutato da poco il grande caldo ma la curiosità gioca brutti scherzi ed è già interesse di molti capire che inverno ci aspetta. Sebbene sia difficile stabilire i contorni della stagione con largo anticipo e sbagliato parlare di previsioni, il team di meteogiuliacci.it ha provato a tracciare una prima tendenza meteo. "Purtroppo, sappiamo che recentemente gelo e neve sono diventati molto più rari. Soprattutto in alcune aree, come quella padana e le zone montuose, il crollo delle nevicate rispetto a qualche decennio fa si vede per bene", hanno anticipato gli esperti nell'ultimo articolo pubblicato sul sito. Il problema più grande? "Piove e non nevica".

"Gli accumuli invernali di precipitazioni sono in aumento e nelle zone subalpine e padane la tendenza è a un rialzo della quantità di acqua precipitata. Solo che il cuscino freddo padano non riesce più a trattenere il gelo e a convertire le intense sciroccate o le libecciate in neve al suolo", ha continuato il team, ribadendo gli ormai conosciuti effetti del cambiamento climatico. "Le nevicate sono appannaggio di rilievi oltre i 1000 metri e spesso e volentieri fino a 2000 l'innovamento è addirittura discontinuo", hanno aggiunto i meteorologi.