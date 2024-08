Meteo, il caldo è senza tregua. “Masse d'aria del Sahara”, fino al 20 agosto non cambia nulla

08 agosto 2024 a

Nessuna tregua dal caldo, anche per i prossimi giorni: fino a Ferragosto e oltre il sole splenderà forte. Ad annunciarlo all’Adnkronos è il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it: «La previsione per i prossimi giorni è facilissima, perché per effetto dell’anticiclone africano il caldo ci farà compagnia fino a metà mese e probabilmente anche oltre e non sono previste piogge significative o temporali: il sole splenderà in maniera continua da nord a sud su buona parte del Paese».

«A fare ancora notizia sono le temperature - continua Gussoni - previste nuovamente ben oltre le medie climatiche di riferimento: avremo picchi massimi intorno ai 35 gradi sulle regioni del nord e con punte più alte al centro sud, dove localmente si potrebbero raggiungere anche i 38-39 gradi sia nel prossimo fine settimana e ancora di più per la settimana di Ferragosto». «Si tratta di masse d’aria in arrivo dal deserto del Sahara - spiega l’esperto meteo - e sono una conseguenza del cambiamento climatico in atto: saremo sempre più investiti da queste masse di origine tropicale. Insomma per ora e fino almeno al 20 agosto non si vede una via d’uscita dal caldo, forse qualche temperale ma in montagna, sulle Alpi. Il caldo va avanti senza sosta». Le previsioni del tempo non lasciano scampo: il caldo dominerà ancora a lungo.