Meteo fino a Ferragosto: temperature choc, ecco dove. Le previsioni

Non si parla d’altro che del tempo e del caldo, anche perché secondo le ultime previsioni nella settimana di Ferragosto in Italia raggiungeremo i 40 gradi. Si legge su 3B meteo : “Anche le ultime analisi modellistiche confermano l'espansione netta dell'alta pressione subtropicale dal weekend e nella prima parte della settimana di Ferragosto”. E poi: “Da sabato 10 a martedì 13 agosto stabilità atmosferica con tanto sole e attività temporalesca minima”. Quindi, il caldo tornerà a intensificarsi in modo deciso su tutta Italia, con picchi elevati questa volta anche sui settori a Nord del Po, che fino ad oggi erano stati risparmiati. Già nel prossimo weekend si potranno registrare punte di 37-39°C, ma sarà tra lunedì e martedì prossimo che verrà raggiunto l'apice con picchi di 38-40°C.

Caldo quindi anche nelle regioni del nord, lungo il Po, ed in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini, con punte di 31-32°C a 1000m, fino a 27-29°C a 1500m, 24-25°C a 2000m.

Ovviamente, questa nuova ondata favorirà un aumento ulteriore delle temperature serali e notturne, soprattutto nei centri urbani dove si potranno registrare ancora temperature intorno ai 29-30°C anche dopo le ore 22. Il massimo del picco sarà nei giorni compresi tra il 10 ed il 13 agosto, poi le temperature si abbasseranno leggermente, lasciandoci tuttavia in balia di un Ferragosto bollente.