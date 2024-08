Meteo, arriva un'intensa ondata di calore: quanto dura e dove si superano i 40 gradi

08 agosto 2024 a

a

a

Gli italiani si devono preparare ad “una nuova, intensa, ondata di calore, che intesserà l'Italia e gran parte dell'Europa centrale tra domani venerdì 9 agosto e metà della prossima settimana”. La previsione è di Giulio Betti, meteorologo, che sul proprio account X, l’ex Twitter, spiega che “sul nostro Paese dovrebbe durare 6-7 giorni e risultare, almeno inizialmente, più intensa al centro-nord. All'apice dell'ondata di calore, tra domenica e martedì, attese massime tra i 35 e i 38 °C in Val Padana e tra i 37 e i 40 °C nelle zone interne peninsulari e nell'entroterra sardo. Valori leggermente più contenti sulle estreme regioni meridionali. Le minime difficilmente scenderanno al di sotto dei 20 °C in pianura, sulle coste e in collina. Afoso in Val Padana, anche per via delle piogge pregresse, e sulle aree costiere. Pianure del Nord, Toscana, Umbria e Lazio le zone che inizialmente registrando il maggior disagio”.

Temperature choc, cosa ci aspetta fino a Ferragosto: le regioni "bollenti"

“Tra mercoledì e giovedì – evidenzia l’esperto meteo nelle sue previsioni del tempo - la rotazione dei venti dai quadranti meridionali dovrebbe spostare i massimi al Sud e sulle regioni adriatiche con valori anche superiori ai 40 °C. T in lieve calo, ma sempre elevate, al Nord e sul medio alto versante tirrenico, ad eccezione della Romagna. A parte una modesta flessione del campo barico attesa tra il 14 e il 15 agosto, le temperature si manterranno superiori alle medie almeno fino al 18-19 agosto”. Betti chiude la sua analisi con l’allarme climatico: “Lo zero termico si manterrà quasi costantemente al di sopra dei 4000 metri, anche sulle Alpi con apice domenica quando potrà sfiorare i 5000 metri. Non una buona notizia per i ghiacciai e per il permafrost di alta quota”.