Meteo, rimonta l'alta pressione: "Giornate bollenti". Quanto durerà il caldo

23 luglio 2024 a

a

a

Un vasto e robusto campo di alta pressione tende a rimontare dall’Atlantico verso i settori occidentali del continente. Allo stesso tempo però una vasta saccatura depressionaria affonda verso l’Europa orientale portando correnti in quota dai quadranti settentrionali sull’Italia. Condizioni meteo che nei prossimi giorni saranno per lo più asciutte, anche se non mancheranno fenomeni in sviluppo su Alpi e Appennino, con possibili sconfinamenti sulle zone adiacenti. Con l’arrivo dell’ultimo weekend del mese, l’anticiclone dovrebbe ulteriormente rafforzarsi sul Mediterraneo portando tempo stabile e temperature in ulteriore rialzo.

Caronte allenta la morsa. Piogge e temporali: le regioni colpite

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano ancora giornate bollenti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Previsioni meteo per oggi. Per quanto riguarda il Nord, al mattino piovaschi sparsi sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle Alpi e in Appennino. In serata tempo in generale miglioramento con residue precipitazioni tra Trentino e Friuli. Al Centro, invece, al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attesi rovesci temporaleschi sui rilievi Appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole, al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio isolate precipitazioni sulle zone interne del Molise, Campania e Calabria; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al nord. Massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola.

"Il mare aumenta di temperatura": Sottocorona avverte. Come cambierà il tempo

Domani al Nord di registrerà tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nuvolosità alta in transito. Locale instabilità al pomeriggio soprattutto al Nord-Est ove non si escludono acquazzoni e temporali sparsi. Residue precipitazioni in serata e nottata. Al Centro tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di temporali sparsi sull’Appennino, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Al Sud e sulle Isole, le condizioni del tempo saranno asciutte al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumenta l’instabilità al pomeriggio sui settori interni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, più stabile altrove. Ampie schiarite dalla serata. Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime stabili o in lieve diminuzione.