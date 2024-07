Meteo, Sottocorona: "Il mare aumenta di temperatura". Come cambierà il tempo

23 luglio 2024 a

"C'è qualche notizia buona, non cattiva": così Paolo Sottocorona ha dato il buongiorno ai telespettatori di Omnibus e anticipato il succo del suo intervento. Il grande caldo, le altissime temperature del mare. Che cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima parte del mese di luglio? Intanto, per quanto riguarda la giornata di oggi, ci sarà certo "qualche nuvola" e qualche zona "al Nord un po' più compatta", ma si va verso una nuova stabilità. Nelle regioni settentrionali, ha spiegato l'esperto, "fenomeni intensi ci saranno, soprattutto nella zona prealpina e alpina". Così come "qualche fenomeno" potrebbe toccare la regione dell'Emilia-Romagna. Al Centro e al Sud, invece, rispetto a ieri non cambierà "nulla".

Che succederà domani? L'instabilità si attenuerà sulle zone di Nord-Ovest ma rimarrà presente su quelle Centro-orientali. "Si riaffaccia qualche instabilità nel pomeriggio sull'Appennino meridionale", ha continuato il meteorologo. Le regioni interessate saranno "Campania, Basilicata, Calabria". Fenomeni isolati, certo, "ma anche di una certa consistenza". Giovedì tutto si attenuerà: al Nord fenomeni "eventualmente molto deboli", in Liguria "qualche fenomeno intenso", l'Appennino centrale e le zone interne del Lazio con qualche fenomeno. "Il mare aumenta di temperatura", ha concluso Sottocorona.