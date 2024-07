Meteo, Caronte allenta la morsa. Piogge e temporali: le regioni colpite

22 luglio 2024 a

L’anticiclone africano Caronte allenta la sua morsa sull’Italia. Arrivano piogge e temporali anche sul Sud, mentre nessuna città fa registrare caldo da bollino rosso. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi le città in allerta arancione sono soltanto due, Catania e Genova. Domani il livello di rischio 2 interesserà 7 città, nello specifico Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Nove, invece, i capoluoghi con bollino arancione mercoledì, e nel dettaglio Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Confermando le previsioni della Protezione Civile, che per oggi aveva emanato un’allerta gialla in diverse regioni (con rischio grandine e forte vento), già in mattinata di oggi la pioggia si è abbattuta sul Centro Italia, colpendo in particolare le Marche.

La goccia fredda scatena i temporali. Ma la tregua dal caldo è solo momentanea

Un nubifragio ha provocato gravi allagamenti a Osimo, in provincia di Ancona, mentre con il passare delle ore l’instabilità si è estesa verso Sud. Disagi anche a Ischia, dove la forte pioggia ha causato allagamenti in particolare a Citara, nel comune di Forio, nei pressi dei giardini Poseidon, con pesanti ripercussioni sul traffico. La preoccupazione maggiore era legata alla formazione di diverse trombe d’aria che sono state avvistate in mare ma che, fortunatamente, non si sono avvicinate all’isola. A Milano la pioggia è attesa invece in serata: il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta ordinaria per temporali dalle 20 di oggi e fino a domatina. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l’allerta meteo, Palazzo Marino invita i cittadini a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.