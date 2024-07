Meteo, fa più caldo a Roma o a Milano? Il verdetto di Giuliacci spiazza tutti

23 luglio 2024 a

Alte temperature e afa dominano in Italia e le città i fanno bollenti. Ma l'estate fa più caldo a Roma o a Milano? A rispondere alla domanda è il colonnello Mario Giuliacci in un video. Ebbene, il verdetto è tutt'altro che scontato. Come spiega nel filmato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , il meteorologo riporta i dati termometri e preannuncia una risposta volutamente "ambigua".

A Roma le temperature massime tra luglio e agosto sono mediamente sui 31 gradi mentre le minime si attestano a 20. A Milano la media delle massime è a 30 gradi, 20 le minime. Quindi è la Capitale ad avere il primato delle metropoli? "Devo smentire che faccia più caldo a Roma - afferma Giuliacci - A Milano c'è più umidità e meno ventilazione mentre a Roma soffia il famoso ponentino...", quindi la sensazione di fastidio per il caldo è più alta nel capoluogo lombardo.