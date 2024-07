Meteo, Giuliacci: "Poderosa fiammata". Anche agosto è segnato, i giorni roventi

23 luglio 2024 a

Siamo ormai nell'ultima parte di luglio e il mese di agosto è alle porte: cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo? A fornire previsioni e tendenze sul periodo privilegiato dagli italiani per le loro vacanze è il colonnello Mario Giuliacci. Il caldo negli ultimi è meno intenso in molte zone d'Italia, ma "l'alta pressione africana non ha certo abbandonato definitivamente la scena, e anzi presto potrebbe tornare a scaldare le nostre giornate", spiega l'esperto su MeteoGiuliacci . Durante questa settimana le temperature in alcune zone "si spingeranno facilmente fino a 36-37 gradi", è la previsione di Giuliacci, ma non sarà il caldo estremo e afoso di altre estati.

Quanto durerà? Non molto. "Nell'ultima parte della settimana", infatti, "l'alta pressione troverà nuovo vigore e porterà un nuovo assalto all'Italia". Parliamo di una "poderosa fiammata" che vedrà un primo picco domenica 28 luglio in gran parte del Paese, con "valori che al Centro-Sud e Isole torneranno a sfiorare i 40 gradi" mentre al Nord a dare fastidio sarà l'umidità. L'ondata di calore sarà poi destinata a crescere fino a fine luglio e a stabilizzarsi anche per tutta la prima settimana di agosto, spiega Giuliacci, con temperature particolarmente roventi al Sud, in Sicilia e in Sardegna.