Meteo, la paura di Paolo Sottocorona: "Situazione pesante"

12 luglio 2024 a

a

a

Caldo e bel tempo la faranno da padrone nelle prossime ore. Soprattutto al centro-sud. A nord, però, il maltempo si farà sentire nella giornata di venerdì e porterà ancora forti perturbazioni. Ne parla Paolo Sottocorona durante il suo consueto collegamento all'interno del Tg La7.

Sottocorona sorprende tutti nei giorni di caldo asfissiante: ecco la situazione critica di maltempo

"Si vedono molte più nuvole e non solo aldilà delle Alpi - spiega Sottocorona - C'è una zona estesa e intensa che interessa anche le regioni del nord Italia, in particolare le zone alpine e prealpine. In pianura non c'è nulla, al centro e al sud sempre cielo sereno. Venerdì rispetto alla previsione di ieri ci sarà qualcosa di meno: le zone alpine presentano fenomeni che possono anche essere intensi, con quantità elevatissime di precipitazioni. Questa è una situazione di maltempo, non si tratta di temporali del pomeriggio. Può essere abbastanza pesante come situazione. In pianura al nord restano solo debolissime piogge, al centro e al sud non ci saranno neanche nuvole. Sabato questo maltempo si esaurirà in maniera piuttosto rapida su tutto il nord. Forse resterà solo qualche debole nuvola residua. Resterà qualche precipitazione sul Veneto e sulle zone di nord-est. Centro e sud sempre con cielo sereno. Domenica di questo maltempo non resterà più alcuna traccia. Le precipitazioni, infatti, saranno debolissime. Centro e sud continueranno su quella linea con temperature molto più calde. Le zone dell'Adriatico sono molto più calde, con minime tra i 20 e i 24 gradi".