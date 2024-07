Meteo, arrivo di "aria atlantica". Sottocorona: cosa cambierà e dove colpirà

10 luglio 2024 a

"Qualche nuvola, poche e secche, al Sud c'è. Nuvole che arrivano dall'Atlantico e che mirano alle zone alpine": così inizia l'ultimo bollettino meteo di Paolo Sottocorona, che come ogni mattina ha aggiornato i telespettatori di La7 con le nuove previsioni. "Entra o non entra quest'aria umida, ma qualcosa si inizierà a vedere", ha precisato poco dopo. Oggi il tempo sarà per lo più "stabile" e "sereno" al Centro-Sud ma anche su alcune zone del Nord, "soprattutto in quelle di pianura". Sulle zone alpine occidentali e al di là del confine, però, "qualche fenomeno intenso e isolato c'è", ha assicurato l'esperto.

Domani, "Centro-Sud con totale assenza anche di nuvole", ma sul Piemonte bisogna attendere "una zona anche abbastanza estesa di possibili fenomeni intensi. Sulle zone alpine centrali, poi, ci sono "ancora fenomeni abbastanza isolati", ha spiegato il meteorologo. Quest'aria atlantica, che sta entrando sulla Penisola, è "segno di qualcosa di diverso". Venerdì, infatti, "il maltempo toccherà Francia, Svizzera e Austria" e "i fenomeni in Valle d'Aosta, Piemonte e alta Lombardia sono intensi e sono estesi", ha anticipato Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature minime, "al Centro-Sud rimangono alte", ha concluso.