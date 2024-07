Meteo, il sole e il caldo dominano su tutta l'Italia. Sottocorona: dove si superano i 35 gradi

09 luglio 2024 a

Che tempo si devono aspettare gli italiani? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa un quadro della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento durante Omnibus: “Ci sono due zone di attività. Una limitata che riguarda il Nord Africa, soprattutto l’Algeria e la Tunisia, che fa arrivare qualche nuvola, ma soltanto qualche nuvola, in parte in Sardegna e in parte in Sicilia. Poi c'è l'attività Atlantica che sta dando tutta questa nuvolosità abbastanza organizzata. Se ne risentirà in Italia? Direi molto poco però qualcosa si vedrà”.

E dopo un quadro generale mediante l’uso di una cartina europea ecco le previsioni meteo giorno per giorno in Italia: “Nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, sereno poco nuvoloso al sud, al centro e direi anche al nord, dove qualche debolissima pioggia di quelle pomeridiane ci può essere, parliamo di un millimetro o due complessivamente, quindi veramente quasi nulla, nel pomeriggio qualche fenomeno un pochino più consistente. Al di là del confine si cominciano a vedere quelle nuvole che abbiamo visto prima. Domani, mercoledì 10 luglio, c’è qualcosa in più sulle zone alpine, quelle occidentali e quelle centrali meno quelle orientali. Ci sono fenomeni localmente intensi, potrebbero anche essere temporali o magari soltanto rovesci, però sono fenomeni abbastanza intensi, molto isolati, quindi numericamente saranno pochi ma rispetto a oggi sicuramente qualcosa in più c’è. Sono le solite eventualità, perché qui andiamo veramente sulla debolissime piogge, come sull’Emilia, con una zona che viene segnalata dal modello che dice lì ci potrebbero essere delle debolissime piogge. Centro e sud è sempre con cielo sereno poco nuvoloso. Nella giornata di giovedì 11 luglio quella instabilità che domani si comincia a vedere sulle zone Alpine si attenua molto sulla parte occidentale e sulla parte centrale, resta invece piuttosto concentrata proprio sulle zone del Trentino Alto Adige. E sostanzialmente solo qui perché poi intorno anche sulle altre zone Alpine qualche debolissima pioggia. È una piccola zona attiva sempre legata al passaggio al di là delle Alpi di quella che, più che una perturbazione, sono veramente linee di instabilità”.

Sottocorona si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Le zone molto calde dove si supera quel livello anche psicologico dei 35° sono sul versante tirrenico, isole maggiori, il sud. La tendenza nelle prossime 24 ore vede temperature stazionarie, qualche leggerissimo aumento al nord, in parte al centro, non sulle zone più calde, dove addirittura potrebbero scendere un poco, però insomma ci si mantiene su un livello che al centro sud è già piuttosto elevato e di questo ovviamente la stagione è abbastanza responsabile”.