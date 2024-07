Meteo, grande caldo ma Sottocorona sorprende tutti: ecco la situazione critica di maltempo

11 luglio 2024 a

Sono giorni di grande caldo sull’Italia. Il meteorologo Paolo Sottocorona, nel suo consueto appuntamento mattutino su La7, cerca di approfondire meglio la situazione di questo periodo bollente, facendo prima di tutto un quadro del meteo continentale: “È una giornata che comincia In maniera molto simile ai giorni scorsi, con l'Italia che vede una quasi totale assenza di nuvole e molte nuvole dall'Atlantico che scorrono sull'Europa settentrionale. Poi c’è quel flusso di nuvole che potrebbe venire dall'Africa che è sempre più debole. Questo flusso Atlantico non è costante”.

Ed ecco le previsioni giorno per giorno: “Oggi, giovedì 11 luglio, sostanzialmente non succede nulla, qualche fenomeno c'è sul Piemonte, sono fenomeni isolati ma intensi quindi può essere anche qualche temporale nel pomeriggio, più rari questi fenomeni sulla parte centrale e orientale delle Alpi, poi pianure del nord, centro e Sud sempre in situazioni di tempo molto stabile. Al di là del confine alpino vediamo che c'è un movimento, queste nuvole che abbiamo visto, oggi si accenna appena. Domani, venerdì 12 luglio, invece questo flusso Atlantico che passa sull'Europa settentrionale scende e supera le Alpi, perché sulla Francia e sulla Svizzera c'è una vasta zona di maltempo, ma anche sulle nostre zone alpine e prealpine, in particolare quelle centrali, quindi parliamo della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Questa è una zona molto vasta con precipitazioni particolarmente abbondanti nelle 24 ore, poi saranno probabilmente concentrate nelle ore centrali della giornata, quindi ancora più intense. Insomma questa è una situazione critica. Dura poco, centro e sud sempre sereno o poco nuvoloso, dura poco perché sabato 13 luglio si attenua questa parte così intensa, resta qualche fenomeno isolato cioè di quelli un po' del tipo pomeridiano sul Piemonte, mentre sul Veneto, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia qualche pioggia ma parliamo di un millimetro di pioggia nelle 24 ore, quindi è una piccola incertezza del tempo, fenomeni più intensi se ci sono sono assolutamente isolati. Qualche nuvole interessa il nord, centro sud sempre in situazione di tempo stabile”.

Sottocorona, che prima sottolinea che il caldo non è dovuto ai venti africani, non è un caldo africano, non è scirocco, si concentra sulle temperature massime di oggi: “Ahimè sono ancora molto alte, le temperature possono superare i 35 gradi, quindi qualcuno arriva a 37, qualcuno arriva e si ferma a 36, però sono elevate al sud al centro e in qualche caso anche in Romagna e anche al nord. La tendenza di queste di queste temperature è che sono quasi ferme, nel senso che le variazioni sono molto molto piccole, leggere diminuzioni addirittura sul medio-Tirreno, leggerissimi aumenti qua e là sul sud. Però è una situazione stazionaria, sicuramente sul nord-ovest c'è un calo, abbiamo visto domani le condizioni di maltempo ed evidentemente le temperature non salgono in quelle situazioni, quindi cali anche molto molto marcati".