Meteo Giuliacci, ondata rovente sull'Italia: il giorno più caldo

06 luglio 2024 a

a

a

Staffetta meteo sull'Italia con l’anticiclone delle Azzorre che lascerà spazio a quello africano nel corso di questo fine settimana. Gli esperti di MeteoGiuliacci entrano nel dettaglio dell'ondata di caldo attesta sul nostro Paese. Già oggi, sabato 6 luglio, le temperature sono in aumento al Sud, in Sicilia e in Sardegna, mentre al nord il crescente caldo "farà aumentare il rischio di eventi intensi, grandinate e forti colpi di vento" al nord, soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino, scrive Elena Rava sul sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci. .

Sottocorona: le temperature "stanno salendo" ma non mancano "fenomeni intensi"

Le temperature continueranno a salire domenica 7 luglio soprattutto in Puglia, Sardegna e Sicilia dove si toccheranno valori massimi di i 36-37 gradi, ma la svolta vera dell'anticiclone africano si registrerà lunedì 8 luglio. In ampie zone del sud si sfioreranno i 40 gradi, meno intensa la stretta delle temperature al centro e al nord dove sussisterà la possibilità di rovesci locali. Sarà questa la tendenza per i giorni successivi, almeno fino al prossimo weekend quando non sono esclusi nuovi colpi di scena meteo per questa estate 2024.