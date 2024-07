Meteo, "pioggia di sabbia dal Sahara": data e regioni a rischio

06 luglio 2024 a

Pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara potrebbe arrivare nei cieli italiani già dai prossimi giorni. La data da segnare in rosso è, in particolar modo, quella di domenica 7 luglio, quando esso interagirà con una perturbazione. Lo hanno annunciato gli esperti de ilmeteo.it in uno degli ultimi approfondimenti pubblicati. Se ne è parlato già ripetutamente. Ma qual è il motivo che sta alla base dell'intensificarsi della presenza di questa polvere nel nostro Paese? "La presenza del vasto anticiclone africano" e "l'alta pressione sub-tropicale in arrivo dall'Africa", hanno spiegato con chiarezza.

La formazione di "un insidioso e profondo ciclone tra Penisola Iberica e Francia" scatenerà "un costante richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali direttamente dal deserto del Sahara". Questo farà sì che, anche nei prossimi giorni, grandi quantità di pulviscolo desertico raggiungeranno il nostro Paese. Quali saranno le giornate clou? Stando agli ultimi aggiornamenti, bisogna fare attenzione a sabato 6 e domenica 7 luglio. Le zone maggiormente interessate da questo particolare fenomeno saranno, invece, "le regioni di Nordovest (segnatamente Valle d'Aosta, Piemonte e in parte pure la Lombardia) dove ci aspettiamo le piogge più significative", hanno aggiunto gli esperti.