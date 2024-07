Meteo, Sottocorona: le temperature "stanno salendo" ma non mancano "fenomeni intensi"

06 luglio 2024 a

a

a

In queste settimane c'è già chi ha preparato i bagagli ed è pronto a partire. Ma è il momento migliore per le vacanze? Com'è il tempo. Diffondendo le ultime previsioni meteo, Paolo Sottocorona ha anticipato a Omnibus che cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Oggi "qualche nuvola" raggiungerà il Centro e una perturbazione arriverà in Francia e in Svizzera e prenderà le Alpi di Nord-Ovest, cioè "Piemonte e Valle d'Aosta". In queste regioni, ha spiegato, si registreranno "fenomeni consistenti, abbastanza forti".

Weekend di tempo stabile ma anche "fenomeni intensi". Sottocorona: dove

Come evolve questa situazione? Domani, la perturbazione annunciata "lascerà Piemonte e Valle d'Aosta e si sposterà in Lombardia e in Emilia Romagna". "Una zona piccola, ma con fenomeni localmente intensi", ha specificato l'esperto, indicando la carta. Qualche nuvola raggiungerà "zone tirreniche, la Toscana, il Lazio, ma di pioggia non se ne parla", ha continuato. Sul versante adriatico e al Sud il tempo sarà bello.

Ferie a luglio? Le previsioni di Giuliacci: temporali e caldo, cosa ci aspetta

La zona di maltempo rimarrà e prenderà "la parte centrale del Nord", ha detto il meteorologo, spegnendo così la speranza di tutti coloro che avevano programmato di trascorrere le ferie in quella porzione di Penisola. "È come se questa perturbazione, una volta entrata, si fosse fermata", ha aggiunto. Le temperature minime, poi, "stanno salendo", ha concluso.