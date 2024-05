Carburanti, i prezzi di benzina e diesel calano ancora: gli ultimi dati

31 maggio 2024 a

a

a

Con un andamento parallelo scendono le quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent ancora in calo sotto 82 dollari e scendono anche i prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio al livello più basso dal 24 luglio dello scorso anno. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei costi praticati alla pompa risultano al momento in calo maggiore sul diesel come dimostrano i dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy: la benzina self service è a 1,870 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,873, pompe bianche 1,863), mentre il diesel self service a 1,720 euro/litro (-2, compagnie 1,723, pompe bianche 1,712). Gpl servito a 0,710 euro/litro (invariato, compagnie 0,720, pompe bianche 0,699), metano servito a 1,320 euro/kg (+3, compagnie 1,337, pompe bianche 1,305), Gnl 1,179 euro/kg (invariato, compagnie 1,185 euro/kg, pompe bianche 1,175 euro/kg).