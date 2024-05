Prezzi benzina, non si arresta il calo. Fermato il tentativo di speculazione

30 maggio 2024 a

a

a

Tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo il balzo di ieri. Continuano invece a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, con nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di un centesimo sia sulla benzina che sul gasolio.

Il maltempo molto marcato regala 48 ore da incubo. Sottocorona: fine di maggio infernale

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,871 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,874, pompe bianche 1,865), diesel self service a 1,722 euro/litro (-1, compagnie 1,726, pompe bianche 1,713). Benzina servito a 2,012 euro/litro (-2, compagnie 2,053, pompe bianche 1,932), diesel servito a 1,866 euro/litro (-1, compagnie 1,908, pompe bianche 1,781). Gpl servito a 0,710 euro/litro (-1, compagnie 0,720, pompe bianche 0,699), metano servito a 1,317 euro/kg (invariato, compagnie 1,333, pompe bianche 1,304), Gnl 1,179 euro/kg (-1, compagnie 1,184 euro/kg, pompe bianche 1,175 euro/kg).

Vogliono solo provocare reazioni: Cruciani, gli eco-contestatori i veri violenti

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,958 euro/litro (servito 2,222), gasolio self service 1,834 euro/litro (servito 2,105), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,446 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.