Prezzi benzina, discesa senza fine dei costi. Ma c'è un segnale in controtendenza

Primo forte rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati dopo una settimana di ribassi praticamente ininterrotti. In aumento anche il barile, con il Brent che recupera gli 84 dollari dopo quasi un mese. Prezzi dei carburanti alla pompa in lieve calo, dopo i ribassi di ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,872 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,875, pompe bianche 1,866), diesel self service a 1,723 euro/litro (-2, compagnie 1,727, pompe bianche 1,715). Benzina servito a 2,014 euro/litro (-1, compagnie 2,054, pompe bianche 1,933), diesel servito a 1,867 euro/litro (-2, compagnie 1,908, pompe bianche 1,783). Gpl servito a 0,711 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,699), metano servito a 1,317 euro/kg (-1, compagnie 1,333, pompe bianche 1,305), Gnl 1,180 euro/kg (+1, compagnie 1,184 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,959 euro/litro (servito 2,223), gasolio self service 1,836 euro/litro (servito 2,106), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,446 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.