Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 29 maggio: tutti i segni

29 maggio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 29 maggio 2024.

Ariete

Soluzioni finanziarie immediate o prossime. Personalità effervescente e brillante, socievole, grande gioia di vivere. Questa primavera le stelle amiche vi hanno aiutato a vivere, esprimere, le caratteristiche più belle. Venere ora è congiunta a Giove, Marte ancora con voi, la passione esplode. Attrazioni, colpi di fulmine, con persone diverse da quelle che conoscete. In amore non manca la gelosia, ma è ricompensata da un conturbante sex appeal.

Toro

Ancora un po' dura questa Luna in Acquario, disturba i contatti con le istituzioni pubbliche, compresi uffici delle imposte, vi ricorda inoltre le responsabilità emotive e materiali nei confronti della famiglia. Non agitatevi se le cose non sono tutte a posto, Mercurio resta nel segno fino al 3 giugno, ma poi vi assicura assistenza anche in diversi periodi dell’anno, non dovete trascurare l’amore! Figli di Venere, dovete dimostrare giorno dopo giorno il sentimento che brucia in voi.

Gemelli

Nuovamente alla ribalta, illuminati da questa misteriosa luce della Luna in Acquario, che vuole concludere il vostro maggio con un festival d’amore e di passione. Dobbiamo però ricordarvi che il mese chiude con ultimo quarto in Pesci, evento che annuncia un profondo cambiamento nei rapporti con l’ambiente professionale. Un altro socio, un altro amore ti darò. Venere e Marte, i due amanti sembrano impazziti per voi. Due occhi vi cercano, vi inseguono - fatevi trovare. Di questi tempi i corteggiatori non si respingono.

Cancro

Se escludiamo il terribile Marte in Ariete (prima anche Mercurio), la primavera non ha creato situazioni impossibili da risolvere. Se ci sono ancora dei problemi che si trascinano, arrivano da lontano. Oggi, sotto la spinta della Luna calante che concluderà il mese cambiando fase in Pesci, ripartirete di nuovo. Organizzatevi nel lavoro, affari, famiglia. Questa è la fortuna del vostro segno: siete una Luna che cambia ogni due giorni. Venere vi ammira, è vivace per gli affari, i contratti sono protetti da Giove.

Leone

Il giorno inizia con Luna inquieta, il lavoro e il rapporto con il gruppo di cui fate parte non è perfetto perché siete - diciamo così - in rodaggio. Mercurio impegnativo sempre, antipatico di tanto in tanto, significa che dovete proseguire sulla vostra strada, ritornate a essere i pionieri di una volta e troverete il tesoro. In amore lo potete trovare anche oggi, Venere vi guarda con affetto e sarà positiva per un lungo tempo, avrete tutte le occasioni che volete per trovare l’amore. Disturbi circolatori.

Vergine

Prima di uscire dal Toro, Mercurio avrà la congiunzione diretta con Urano, e questo dura fino al 3 giugno. È un aspetto che influenza e favorisce la riuscita professionale ed economica, in particolare con persone nuove e anche nuovi posti per le vostre imprese. Affari senza precedenti. Provocate, insistete, chiedete, pretendete… Tutto però deve essere fatto con calma e con attenzione alla forma e alla salute, maggio si conclude con l'ultimo quarto di Luna in Pesci. Matrimonio nervoso, preparativi in famiglia, novità nella vita dei figli.

Bilancia

Andrete benissimo nel lavoro e in affari, questa è la solenne promessa di Giove, che transita per oltre un anno nel settore che è ideale per voi, cioè la nona casa zodiacale, quella che conduce lontano fisicamente e spiritualmente. Prima però dovete chiarire la vostra posizione nell'ambiente di lavoro, capire se ci sono atteggiamenti falsi e ambigui nei vostri confronti. Noi non ci fidiamo ancora di Marte… Nessuna preoccupazione per il vostro amore, chi mai si sognerebbe di tradire una Bilancia? Siete Venere nella vita della persona che amate e vi ricambia.

Scorpione

Un forte mal di testa è prodotto dalla Luna ancora in Acquario, quadrata a Mercurio in Toro, la causa è forse anche il cibo, tutta quella roba che mandate nel vostro stomaco! Voglia di cibo per mancanza di amore. Qualcuno potrebbe pensare che è proprio così, ma via, via da qui! Dopo un giorno di relax al mare, possibilmente, ritornerete domani accolti da una provvidenziale Luna ultimo quarto in Pesci. Davanti a un nuovo inizio, aiutati dalla vostra straordinaria capacità di rinascere. Auguri.

Sagittario

Prendete tutto quello che porta questa ancora generosa Luna in Acquario, convincente per le discussioni di affari, di un contratto, per impegni immediati o futuri. Evitate però qualsiasi contrasto con le autorità, ricordate che adesso avete Giove in opposizione, nuove lotte intestine potrebbero iniziare già domani. Tutti saremo messi alla prova dalla Luna ultimo quarto in Pesci, congiunta a Saturno e Nettuno, fate in modo di non dover vedere chi non volete vedere. Una prova di intelligenza.

Capricorno

Da oggi al giorno 31 il vostro segno sarà toccato da transiti potenti, che non hanno uguali. Se vi siete preparati e avete cambiato quello che doveva essere lasciato, adesso vi trovate davanti a un grande successo, che arriverà prima dell'equinozio estivo. Tutto può essere ancora cambiato, basta volerlo. Venere diventa ricca per i soldi ma è sempre disponibile anche per l'amore. Soltanto il sostegno di Marte vi manca, ecco perché dovete osservare cautela nella salute e nella attività fisica.

Acquario

Luna è ancora nel segno, potrebbe portare anche un nuovo amore, ma noi crediamo che sia oggi più importante per le questioni economiche della famiglia, la programmazione del futuro dei figli. Non dovete avere paura di sperimentare nuove idee nel lavoro, soprattutto se siete stufi della solita routine. Il ritmo delle idee accelera tanto che non riuscite più a tenerlo sotto controllo, rilassatevi perché nessuno vi prenderà ciò che è vostro. Ma l'amore sì, vi ha già conquistato per sempre!

Pesci

Sensibilità eccessiva, questo è il vostro primo problema, quando il Sole e altri pianeti transitano in Gemelli. L'accento è sicuro sulla famiglia, anche per i giovani del segno, domani inizia a calare la Luna nel vostro mare per diventare ultimo quarto. È una fase che chiude un certo periodo della vita, per facilitare poi la partenza verso uno nuovo. Cosa volete cambiare, dove volete arrivare? Saturno è legato soprattutto alla famiglia di nascita, alle origini, possiamo parlare anche di patria. Mai vi siete sentiti così legati al vostro mondo come adesso, fate in modo di ritrovarlo.