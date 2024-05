Meteo, Sottocorona lancia l'allerta: "Maltempo fortissimo e giorni critici"

29 maggio 2024 a

Sono destinate a cambiare rapidamente le condizioni meteo sull'Italia. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nelle previsioni di mercoledì 29 maggio nel tg della rete spiega che "ci sono un po' di nuvole sull'Italia ma al momento nessuna pioggia". Tuttavia, a ovest incombe una perturbazione ora sulla Francia. Ma oggi non ci saranno grandi effetti sul tempo in Italia, qualche fenomeno isolato al Centro Sud soprattutto sulle zone interne e sull'Appennino e fenomeni, anche intensi, al centro nord tra alto Piemonte e alta Lombardia.

Ribaltone improvviso: "Eventi estremi e nubifragi", ecco dove

Giovedì 30 maggio "si attenua l'instabilità al Centro Sud dove non ci sono fenomeni significativi - continua Sottocorona - ma si rinforza su tutte le regioni settentrionali e un po' meno su quelle occidentali". Zone "rosse" sulla mappa, ossia con "precipitazioni abbondantissime e fortissime", sono Veneto e Friuli-Venezia Giulia. "Non sono casi isolati, è una zona di maltempo molto forte quindi sicuramente critica e da allerta", chiarisce l'esperto.

Venerdì 31 maggio la situazione continua a migliorare al Centro-Sud ma si rasserena anche il Nordovest. Il maltempo però continua a stazionare al Nordest, in particolare sul Friuli Venezia Giulia e i generale sulle regioni centro-orientali del nord Italia: "Sono altre 24 ore di maltempo fortissimo, quindi sono due giorni veramente critici per queste zone", mette in guardia Sottocorona.