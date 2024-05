MeteoGiuliacci, doccia fredda per il 2 giugno: "Temporali intensi", ecco dove

29 maggio 2024 a

a

a

È in evoluzione la situazione del meteo verso il fine settimana. A cambiare le carte in tavola è la nuova ondata di maltempo prevista per giovedì 30 maggio che riguarderà soprattutto il Nord Italia, fanno sapere gli esperti di MeteoGiuliacci sul loro sito. La perturbazione "porterà intensi fenomeni piovosi su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto" e non si esclude la caduta di grandine, scrive Elena Rava. Le ultime previsioni del tempo riportano anche di temporali sulle aree montuose del Centro, mentre gli effetti dell'anticiclone inizieranno a sentirsi al Sud dove dominerà il sole.

Copione simile venerdì 31 maggio, quando avremo piogge e temporali sul Nord-Est, tempo migliore al Centro e al Sud. Ma come sono le previsioni meteo per il weekend? Al contrario di quello di quanto ipotizzato recentemente dai Centri di Calcolo, l'Italia non sarà toccata più di tanto dalle precipitazioni: "Sabato 1 giugno avremo cieli sereni su gran parte delle nostre regioni. Qualche fenomeno piovoso sarà possibile solo sull’arco alpino centro-orientale", spiegano gli esperti.

Ribaltone improvviso: "Eventi estremi e nubifragi", ecco dove

Diverso il discorso per il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, quando un nuovo fronte temporalesco proveniente dal Nord-Europa portò una "fase di intenso maltempo" sul Centro-Nord con la possibilità di forti temporali e rischio grandinate. Ma anche in questo caso saranno risparmiati il Sud, la Sicilia e la Sardegna: in ampie zone del Meridione (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) sono previsti picchi di temperature di 28-30 gradi.