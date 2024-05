Meteo, ribaltone improvviso: "Eventi estremi e nubifragi", ecco dove

28 maggio 2024 a

a

a

Colpo di scena meteo per l'Italia. Una nuova fase di "severo maltempo" è in arrivo sull'Italia sulla spinta di una vasta area di bassa pressione in discesa dal nord Europa che provocherà un evidente peggioramento del tempo, spiegano gli esperti de IlMeteo.it, con piogge abbondanti tra le giornate di Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio. Non solo: saranno possibili "eventi meteo estremi come nubifragi" e "alluvioni lampo". Ma non ovunque. I territori interessati saranno le zone alpine e prealpine, la "Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia".

C'è una "zona circolare" nuvolosa. Sottocorona: cosa ci aspetta

Piogge diffuse anche se meno abbondanti sono attese pure sul resto delle regioni del Nord e l'alta Toscana. Secondo gli esperti, "visto il drastico calo delle temperature tornerà pure la neve sulle nostre montagne con fiocchi fin verso i 1500 metri di quota tra Lombardia orientale e Dolomiti", Insomma, una battuta d'arresto nella strada verso l'estate.